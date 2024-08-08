شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر العالمية» تتحول للربحية بـ36.2 مليون ريال بالربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة البحر الأحمر العالمية للربحية في الربع الثاني من 2024 بـ36.171 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 19.620 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يرجع هذا التغيير الإيجابي بشكل أساسي إلى عملية التحول الاستراتيجي في أعمال الشركة من خلال الاستحواذ على 51% من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة، بالإضافة إلى التنفيذ الفعال للمشاريع وتسليمها.
وترجع الزيادة في صافي الربح خلال الربع الثاني من عام 2024 وذلك مقارنةً بالربع الأول من نفس العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات، وذلك بالتزامن مع تسليم المشاريع.
وتحسن صافي الربح بشكل ملحوظ ليصل إلى 49 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 39 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023.
ويرجع هذا التغير في الربحية للتحول الاستراتيجي للأعمال مدعوما بالاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة، مع استكمال التنفيذ الفعال والتسليم في الوقت المناسب للمشاريع، وترشيد العمليات والأنظمة الداخلية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يرجع هذا التغيير الإيجابي بشكل أساسي إلى عملية التحول الاستراتيجي في أعمال الشركة من خلال الاستحواذ على 51% من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة، بالإضافة إلى التنفيذ الفعال للمشاريع وتسليمها.
وترجع الزيادة في صافي الربح خلال الربع الثاني من عام 2024 وذلك مقارنةً بالربع الأول من نفس العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات، وذلك بالتزامن مع تسليم المشاريع.
وتحسن صافي الربح بشكل ملحوظ ليصل إلى 49 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 39 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023.
ويرجع هذا التغير في الربحية للتحول الاستراتيجي للأعمال مدعوما بالاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة، مع استكمال التنفيذ الفعال والتسليم في الوقت المناسب للمشاريع، وترشيد العمليات والأنظمة الداخلية.