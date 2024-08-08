شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر العالمية» تتحول للربحية بـ36.2 مليون ريال بالربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.