شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «فقيه الطبية» إلى 42.9 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ونوهت الشركة في بيان الشركة على تداول

وارتفع هامش صافي ربح المجموعة إلى 6.6٪ مقارنة بهامش الربع الثاني من عام 2023 المعدل البالغ 4.7٪.

وسجلت المجموعة أرباحا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء (EBITDA) بلغت 121.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 10.7٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وبعد تعديل رقم الربع الثاني من عام 2023 لإيرادات تمويل غير متكررة بقيمة 12.9 مليون ريال، يرتفع معدل الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 25.4٪ وهو ما يعكس النمو الطبيعي للربحية من عمليات المجموعة.

وارتبط دخل التمويل غير المتكرر بمستحقات طويلة الأجل من شركة FCG في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي طرف طرف ذات علاقة، والذي تمت تسويته خلال شهر سبتمبر 2023.

وبلغ صافي ربح المجموعة للربع الثاني من عام 2024 مبلغ 42.9 مليون ريال. بانخفاض عن الربع السابق، 29.4٪ بسبب انخفاض الإيرادات التي تعكس الموسمية المرتبطة بالربع الثاني من العام وزيادة المصاريف العمومية والإدارية.

وأدى ذلك إلى وصول الأرباح قبل تكاليف الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 121.3 مليون ريال من 144.5 مليون ريال في الربع السابق.

وبلغ صافي أرباح المجموعة للنصف الأول من عام 2024 مبلغ 103.6 مليون ريال ، بزيادة 4.5٪ على أساس سنوي بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023.

وجاء ذلك بسبب التأثير الأساسي المرتفع للنصف الأول من عام 2023 وذلك لوجود دخل تمويل غير متكرر بقيمة 24.8 مليون ريال.

وبتعديل هذا البند غير المتكرر، فإن صافي أرباح المجموعة سيسجل نموا قويا بنسبة 39.4٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، بما يتماشى مع نمو الإيرادات وتعزيز الربحية التشغيلية خلال هذه الفترة.

وارتفع صافي هامش الربح للمجموعة إلى 7.8٪ في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بهامش الربح المعدل في النصف الأول من عام 2023 البالغ 6.9٪.

وسجلت المجموعة أرباحا قبل تكاليف الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بلغت 265.8 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 10.7٪ على أساس سنوي.

وبالمقارنة مع الرقم المعدل للنصف الأول من عام 2023 البالغ 215.3 مليون ريال، والذي لا يشمل دخل التمويل غير المتكرر البالغ 24.9 مليون ريال، نمت الأرباح قبل تكاليف الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 23.4٪ على أساس سنوي.

وارتبط دخل التمويل لمرة واحدة بمستحقات طويلة الأجل من شركة FCG والتي تمثل طرف ذات علاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تمت تسويته خلال شهر سبتمبر 2023. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه (فقيه الطبية) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 11% إلى 42.9 مليون ريال، مقابل 38.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ونوهت الشركة في بيان الشركة على تداول السعودية ، بوجود دخل تمويل غير متكرر بقيمة 12.9 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023 وبتعديل هذا البند غير المتكرر، فإن صافي أرباح المجموعة سيسجل نموا بنسبة 66.9٪، بما يتماشى مع النمو الجوهري في الإيرادات وتعزيز الربحية التشغيلية خلال هذه الفترة.وارتفع هامش صافي ربح المجموعة إلى 6.6٪ مقارنة بهامش الربع الثاني من عام 2023 المعدل البالغ 4.7٪.وسجلت المجموعة أرباحا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء (EBITDA) بلغت 121.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 10.7٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.وبعد تعديل رقم الربع الثاني من عام 2023 لإيرادات تمويل غير متكررة بقيمة 12.9 مليون ريال، يرتفع معدل الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 25.4٪ وهو ما يعكس النمو الطبيعي للربحية من عمليات المجموعة.وارتبط دخل التمويل غير المتكرر بمستحقات طويلة الأجل من شركة FCG في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي طرف طرف ذات علاقة، والذي تمت تسويته خلال شهر سبتمبر 2023.وبلغ صافي ربح المجموعة للربع الثاني من عام 2024 مبلغ 42.9 مليون ريال. بانخفاض عن الربع السابق، 29.4٪ بسبب انخفاض الإيرادات التي تعكس الموسمية المرتبطة بالربع الثاني من العام وزيادة المصاريف العمومية والإدارية.وأدى ذلك إلى وصول الأرباح قبل تكاليف الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 121.3 مليون ريال من 144.5 مليون ريال في الربع السابق.وبلغ صافي أرباح المجموعة للنصف الأول من عام 2024 مبلغ 103.6 مليون ريال ، بزيادة 4.5٪ على أساس سنوي بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023.وجاء ذلك بسبب التأثير الأساسي المرتفع للنصف الأول من عام 2023 وذلك لوجود دخل تمويل غير متكرر بقيمة 24.8 مليون ريال.وبتعديل هذا البند غير المتكرر، فإن صافي أرباح المجموعة سيسجل نموا قويا بنسبة 39.4٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، بما يتماشى مع نمو الإيرادات وتعزيز الربحية التشغيلية خلال هذه الفترة.وارتفع صافي هامش الربح للمجموعة إلى 7.8٪ في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بهامش الربح المعدل في النصف الأول من عام 2023 البالغ 6.9٪.وسجلت المجموعة أرباحا قبل تكاليف الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بلغت 265.8 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 10.7٪ على أساس سنوي.وبالمقارنة مع الرقم المعدل للنصف الأول من عام 2023 البالغ 215.3 مليون ريال، والذي لا يشمل دخل التمويل غير المتكرر البالغ 24.9 مليون ريال، نمت الأرباح قبل تكاليف الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 23.4٪ على أساس سنوي.وارتبط دخل التمويل لمرة واحدة بمستحقات طويلة الأجل من شركة FCG والتي تمثل طرف ذات علاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تمت تسويته خلال شهر سبتمبر 2023.