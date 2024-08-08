شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3380 جنيها للشراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، خلال التعاملات الصباحية، بعد آخر انخفاض للمعدن النفيس أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3863 جنيها للشراء، و3829 جنيها للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم، 3541 جنيها للشراء، و3510 جنيها للبيع. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر اليوم، 3380 جنيها للشراء، و3350 جنيها للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم، 2897 جنيها للشراء، و2872 جنيها للبيع. سعر الذهب في مصر وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 27040 جنيها للشراء، و26800 جنيه للبيع.

