شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3380 جنيها للشراء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، خلال التعاملات الصباحية، بعد آخر انخفاض للمعدن النفيس أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3863 جنيها للشراء، و3829 جنيها للبيع.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم، 3541 جنيها للشراء، و3510 جنيها للبيع.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم، 2897 جنيها للشراء، و2872 جنيها للبيع.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3863 جنيها للشراء، و3829 جنيها للبيع.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم، 3541 جنيها للشراء، و3510 جنيها للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 21سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر اليوم، 3380 جنيها للشراء، و3350 جنيها للبيع.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم، 2897 جنيها للشراء، و2872 جنيها للبيع.