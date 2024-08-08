الذهب يرتفع إلى 2389.42 دولارا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الخميس، في ظل التفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فيما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية بحثًا عن مؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2389.42 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2428.40 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنحو 1% إلى 26.84 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 920.40 دولارًا، وربح البلاديوم 1.2% إلى 892.75 دولارًا.

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