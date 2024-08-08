شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم 9 مميزات للإلتحاق بمدارس ابدأ التقنيّة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مدرسة ابدأ " الوطنية للعلوم التقنية والذكاء إلاصطناعي منهج دراسي مميز يتماشي مع متطلبات سوق العمل حيث يتضمن الآتي " العلوم الأساسية والثقافية" ، "العلوم الفنية في مجال التخصص" والتدريب العملي وإليكم 9 مميزات للإلتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر وهي كالآتي:

1- مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات.

2- يحصل الطالب علي شهادة الدبلوم للتكنولوجيا التطبيقية في العلوم التقنية/ تخصص ذكاء اصطناعي .

3- الدراسة في بيئة تعليمية تتمتع بالنضباط وتواكب التطور التكنولوجي وتطبق معايير الجودة العالمية.

4- توفير الزي المدرسي وملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع الطلاب.

5- توفير فرص تدريب ميداني للطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة.

6- توفير شهادات الدبلومة الدولية لنسبة 10% من الخريجين من جهات اعتماد دولية.

7- توفير برامج إرشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لجميع الخريجين.

8- توفير ملتقيات توظيف بشكل دوري لجميع الخريجين.

9- مساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل داخل وخارج مصر.