شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجهاز التمثيل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجهاز التمثيل التجاري المصرى.

تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، وتطوير آليات التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة، والاستثمار، وتبادل الخبرات. كما تهدف إلى وضع خطة عمل واضحة لتنفيذ الأنشطة المشتركة ومتابعة تحقيق الأهداف المحددة المطلوبة من الطرفين حيث تم من خلالها الاتفاق على تكثيف التعاون المشترك كإطار عمل تنسيقي للأنشطة والفاعليات وأهدافها وبرامجها ومراجعاتها وتوجهها واستعراض لعدد من المبادرات التي سيتم العمل عليها في تنسيق مشترك مستقبلا

واستعرض الجانبان خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم رؤية وخطط العمل المشترك في المرحلة المقبلة وأكد الطرفان على أهمية تضافر الجهود والتعاون وتذليل الصعاب والتنسيق المشترك لتنظيم الأنشطة والفعاليات الترويجية المختلفة فى مصر والأسواق الأفريقية المستهدفة

ومن جانبه اشار الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري المصريالى أن هذه المذكرة تعكس رغبة الطرفان بتعزيز التعاون المشترك لتحقيق المزيد من الفعالية لتعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية لافتا إلى الدور النشط للجمعية فى تنظيم العديد من الفعاليات بهدف دعم علاقات التعاون بين الشركات ورجال الاعمال المصريين والافارقة بما يحقق مزيد من التعاون التجارى والاستثمارى.

وأشار الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الى ان توقيع مذكرة التفاهم اليوم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في القارة الأفريقية ويعكس الالتزام بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، والسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه الشراكة مؤكدا على أهمية دور التمثيل التجاري كأحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في المساهمة في العمل الأفريقي.



