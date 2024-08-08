شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الموارد» إلى 23.23 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الموارد للقوى البشرية في الربع الثاني من 2024 بنسبة 3.5% إلى 23.23 مليون ريال، مقابل 22.45 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة مجمل الربح للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 8.42 مليون ريال بنسبة 24%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المجموعة للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق كما هو موضح أعلاه.
وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 3.29 مليون ريال بنسبة 31%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى بعض المصاريف المتعلقة بزيادة عدد القوى العاملة، وزيادة مصاريف الإعلان لمواجهة المنافسة المتزايدة في السوق، والمصاريف المرتبطة بالإدراج في تداول.
وارتفع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 3.91 مليون ريال تماشياً مع ارتفاع الذمم المدينة التجارية بشكل عام نتيجة ارتفاع إيرادات المجموعة، وكذلك ارتفاع قيمة الذمم المدينة التجارية المتأخرة عن فترة تزيد عن سنة.
وقرر مجلس إدارة شركة الموارد للقوى البشرية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024.
وبحسب الشركة، فإن إجمالي المبلغ الموزع 18.75 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 15 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-02-10 الموافق 2024-08-14، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-18 الموافق 2024-08-22.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة مجمل الربح للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 8.42 مليون ريال بنسبة 24%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المجموعة للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق كما هو موضح أعلاه.
وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 3.29 مليون ريال بنسبة 31%.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى بعض المصاريف المتعلقة بزيادة عدد القوى العاملة، وزيادة مصاريف الإعلان لمواجهة المنافسة المتزايدة في السوق، والمصاريف المرتبطة بالإدراج في تداول.
وارتفع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 3.91 مليون ريال تماشياً مع ارتفاع الذمم المدينة التجارية بشكل عام نتيجة ارتفاع إيرادات المجموعة، وكذلك ارتفاع قيمة الذمم المدينة التجارية المتأخرة عن فترة تزيد عن سنة.
وقرر مجلس إدارة شركة الموارد للقوى البشرية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024.
وبحسب الشركة، فإن إجمالي المبلغ الموزع 18.75 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 15 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-02-10 الموافق 2024-08-14، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-18 الموافق 2024-08-22.