شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت الجوف» تقفز 99% إلى 8 ملايين ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وبلغ صافي الربح 8.1 مليون ريال للربع الثاني مقارنة مع 12.5 مليون ريال للربع السابق، ويعود سبب انخفاض صافي الربح بنسبة 35% إلى انخفاض كمية المبيعات نتيجة لتزامن الربع الحالي مع عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان الشركة، بلغ صافي الربح 20.6 مليون ريال للفترة الحالية 2024 مقارنة مع 14.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع بنسبة 43% إلى زيادة كمية المبيعات، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل، ومصروف الزكاة. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت الجوف في الربع الثاني من 2024 بنسبة 98.9% إلى 8.125 مليون ريال، مقابل 4.084 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع بنسبة 99٪ إلى ارتفاع كمية المبيعات على الرغم من ارتفاع متوسط تكلفة البيع نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع مصاريف التمويل، ومصروف الزكاة.وبلغ صافي الربح 8.1 مليون ريال للربع الثاني مقارنة مع 12.5 مليون ريال للربع السابق، ويعود سبب انخفاض صافي الربح بنسبة 35% إلى انخفاض كمية المبيعات نتيجة لتزامن الربع الحالي مع عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.وبحسب بيان الشركة، بلغ صافي الربح 20.6 مليون ريال للفترة الحالية 2024 مقارنة مع 14.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.ويعود سبب الارتفاع بنسبة 43% إلى زيادة كمية المبيعات، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل، ومصروف الزكاة.