شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 24 يسجل 289.57 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند آخر مستويات المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 289.57 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 265.45 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 253.38 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 217.18 ريال. سعر الذهب في السعودية اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 168.92 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم، 144.79 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم، 9006 ريالات، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2207 ريالا، بينما سجل سعر كيلو الذهب 289.574 ألف ريال.