شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار المدينة الاقتصادية تتكبد خسائر بـ342 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى الخسارة في الربع الثاني من 2024 مسجلة 342 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 95 مليون في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الخسارة للربع بنسبة 460% على أساس سنوي.
ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات، وارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 68 مليون ريال بسبب القروض الإضافية وارتفاع أسعار الفائدة الفعلية الناتج عن الارتفاع الطفيف في سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور).
وتضمنت الأسباب: خسارة قدرها 49 مليون ريال في حصة الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
يعزى انخفاض صافي الخسارة بنسبة 3% للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيس لتأثير انخفاض مصاريف التشغيل نتيجة لانخفاض الرسوم المهنية والأنشطة الترويجية وتكاليف الموظفين.
وبحسب البيان يعزى ارتفاع صافي الخسارة بمقدار 813% للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 29 مليون ريال بسبب تقادم الذمم المدينة غير المحصلة.
وشملت الأسباب: ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 108 ملايين ريال بسبب القروض الإضافية وارتفاع أسعار الفائدة الفعلية الناتج عن الارتفاع الطفيف في سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور).
ومن ضمن الأسباب: خسارة مبلغ 51 مليون ريال في حصة الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقارنة بالربح خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الخسارة للربع بنسبة 460% على أساس سنوي.
ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات، وارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 68 مليون ريال بسبب القروض الإضافية وارتفاع أسعار الفائدة الفعلية الناتج عن الارتفاع الطفيف في سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور).
وتضمنت الأسباب: خسارة قدرها 49 مليون ريال في حصة الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
يعزى انخفاض صافي الخسارة بنسبة 3% للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيس لتأثير انخفاض مصاريف التشغيل نتيجة لانخفاض الرسوم المهنية والأنشطة الترويجية وتكاليف الموظفين.
وبحسب البيان يعزى ارتفاع صافي الخسارة بمقدار 813% للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 29 مليون ريال بسبب تقادم الذمم المدينة غير المحصلة.
وشملت الأسباب: ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 108 ملايين ريال بسبب القروض الإضافية وارتفاع أسعار الفائدة الفعلية الناتج عن الارتفاع الطفيف في سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور).
ومن ضمن الأسباب: خسارة مبلغ 51 مليون ريال في حصة الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقارنة بالربح خلال نفس الفترة من العام السابق.