الاقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات نهاية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 08 أغسطس 2024 01:04 م

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف الجلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي  "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.15%  ليصل لمستوى 2871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.28% ليصل لمستوى 12411 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41%  ليصل عند مستوى 35067 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل لمستوى 6484 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل عند مستوى 9296 نقطة.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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