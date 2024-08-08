تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات نهاية الأسبوع

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل عند مستوى 35067 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل لمستوى 6484 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل عند مستوى 9296 نقطة.

محمد يوسف

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