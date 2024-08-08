شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في السوق المصري اليوم الخميس بعد ارتفاع بصورة ملحوظة منتصف التعاملات الصباحية، ليبلغ العيار الرئيسي 21 مستوى 3380 جنيها للجرام الآن.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3863 جنيها.

عيار 21 يسجل 3380 جنيها.

عيار 18 يسجل 2897 جنيها.

عيار 14 يسجل 2253 جنيها.

الجنيه الذهب 27040 جنيها.

الذهب العالمي

تسعر الأسواق المالية الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 110 نقاط أساس هذا العام من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، بداية من خفض 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر بنسبة توقعات تزيد عن 70٪، في حين تصل توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 100%.

تضع أسعار الفائدة المنخفضة ضغوطا سلبية على الدولار وعوائد السندات، في حين تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

إذا جاءت البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة أضعف بشكل كبير وبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي تيسير السياسة النقدية، فسوف يتحرك الذهب نحو 2500 دولار أو أكثر من ذلك وفقاً لتوقعات المؤسسات المالية العالمية.

أيضاً يستمر الذهب في إيجاد الدعم من قبل الطلب على الملاذ الآمن في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب التوترات المصاحبة لانتخابات الرئاسة الأمريكية.