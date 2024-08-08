الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 76.86 دولار للبرميل

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 76.86 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت – مروة الغول

الخميس، 08 أغسطس 2024 02:00 م

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 8-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم اليوم الخميس ارتفعت للجلسة الثالثة على التوالى بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضاً حاداً في مخزونات الخام الأمريكية، لتتعافى بذلك الأسعار من أدنى مستوياتها في عدة أشهر التي لامستها هذا الأسبوع.

وذكر التقري، أن أسعار خام القياس العالمى برنت  سجلت 78.36دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.35دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 75.34 دولار للبرميل.


 


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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