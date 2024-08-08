شكرا لقرائتكم خبر عن سعر أوقية الذهب يرتفع فوق 2400 دولارا بعد 5 جلسات من الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الخميس لينهي سلسلة استمرت 5 جلسات متتالية من الخسائر في أسعار الذهب، حيث وجد الذهب اليوم الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي إلى جانب ترقب الأسواق لصدور بيانات اعانات البطالة الأمريكية وتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى عند 2404 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2402 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2381 دولار للأونصة.

وشهد الذهب العالمي انخفاض خلال الخمس جلسات الماضية بسبب موجة البيع في الأسواق المالية للأصول المالية والسلع والتي تسبب بها تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، ليظهر تراجع في اعداد الوظائف الجديدة في شهر يوليو بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في 3 سنوات، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

تسببت بيانات قطاع العمالة الأمريكي في موجة بيع مفتوح في أسواق الأسهم والأسواق المالية بشكل عام بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي لتستمر هذه الموجة حتى بداية هذا الأسبوع حتى هدأت بعد أن صرح عضو البنك الفيدرالي جولسبي أن ضعف تقرير الوظائف لا يعكس ركود الاقتصاد الأمريكي، وأن الأسواق قد بالغت في رد فعلها.

الجدير بالذكر أن الذهب يجد الدعم بشكل عام على المدى القصير إلى المتوسط من التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي من شأنها أن تعمل على زيادة الطلب على الملاذ الآمن.