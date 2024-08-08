شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتجولان بمنطقة الأراضى البديلة بـ"رأس الحكمة الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التأكيد للأهالي أنهم لن يتركوا منازلهم بدون التعويض المقرر لهم والحصول على قطع بديلة.. ومهلة محددة للبناء.. وأنظمة للسداد

التوجيه باستيعاب التواجدات الحالية ضمن مخطط المنطقة البديلة.. والأولوية لجميع أعمال التنمية من خلال شركات للأهالي

تجول المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمنطقة الأراضى البديلة المخصصة للأهالي أصحاب التواجدات بمدينة "رأس الحكمة الجديدة"، لمتابعة الاستعدادات لتسليم الأراضى للأهالي، وذلك بحضور مسئولى وزارتى الإسكان والنقل، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال جولتهم، التقى وزير الإسكان ومحافظ مطروح، بعدد كبير من أهالى مدينة رأس الحكمة، واستمعا لطلباتهم، وأكدوا للأهالي أنهم لن يتركوا منازلهم بدون التعويض المقرر لهم والحصول على قطع أراض بديلة، وهناك مهلة محددة للبناء على الأرض البديلة، وأنظمة لسداد قيمة الأرض، كما أنه تم تخصيص مكتب بالمدينة من قبل المحافظة لتلقى طلبات الأهالي.



وتم التوجيه باستيعاب التواجدات الحالية سواء للمباني أو الزراعات ضمن المخطط بمنطقة الأراضى البديلة، وكذا التوجيه بأن تكون الأولوية لجميع أعمال التنمية الجارية أو المستهدف تنفيذها من خلال شركات للأهالي، من أجل إشراكهم في أعمال التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.