شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.5% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 193 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.5% عند 11667 نقطة، وبتداولات بلغت 6.722 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 283.517 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.032 تريليون ريال.انخفضت أسهم 193 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 36، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، باعظيم، وحلواني إخوان، وذيب، والبحر الأحمر، وزجاج، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، السعودي الألماني الصحية، والباحة، ودار المعدات، ورسن، والخليجية العامة، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 25815 نقطة، وبتداولات بلغت 27.841 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو مليوني سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.561 مليار ريال.وارتفعت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.