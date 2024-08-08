شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الكهرباء لـ"التوزيع" يتفقد سير العمل بـ"شمال الدلتا" والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن الدكتور محمد دعبيس مساعد وزير الكهرباء لشئون شركات التوزيع تفقد صباح اليوم الخميس إدارة المنصورة التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل للاطمئنان على سير العمل وإعداد تقرير مفصل للدكتور محمود عصمت.

وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع حرص على تفقد القطاعات التجارية والمالية بإدارة المنصورة فى زيارة مفاجئة، كاشفا أنه أحال أحد مسئولى التحصيل للتحقيق بعد اكتشاف وجود مبلغ من المال يقدر بـ400 ألف جنيه داخل مكتبه الخاص ولم يتم اداعهم فى خزينة أو حساب الشركة.

وقال المصدر إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء كلف مساعده الدكتور محمد دعبيس بإعداد خطة لزيارة جميع الإدارات المالية والتجارية بمختلف شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.