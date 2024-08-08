شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة البترول" تنظم زيارة ميدانية لتوعية العاملين بمنظومة السلامة بالسهام البترولية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم السلامة بمواقع العمل نظمت الهيئة المصرية العامة للبترول بتكليفات من الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة زيارة متابعة السلامة وتعزيز الوعي بها لدي العاملين بمنطقة عمل شركة السهام البترولية التي تضم الورش وجراج الشركة، حيث قام بها الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للبيئة والمشرف على الأمن الصناعى بحضور المحاسب مصطفى السيد رئيس شركة السهام البترولية وقيادات الشركة، ومسؤولي السلامة وفريق العمل من شركة السهام.

تضمنت الزيارة مناقشات ومتابعات مع العاملين وفرق العمل من السائقين بشأن اتباع إجراءات السلامة، وكيفية تنفيذ الأعمال بطريقة آمنة في مجال شحن ونقل المنتجات البترولية واستخلاص الدروس المستفادة من أي حوادث وقعت سابقا والتعرف علي الحلول المطبقة للحفاظ علي السلامة ومنع تكرار الحوادث والالتزام بالقيادة الآمنة والوقوف علي المشكلات والتعرف علي الاقتراحات اللازمة لدعم منظومة السلامة أثناء أداء العمل.



تم التأكيد علي اهمية الدورات التدريبية على القيادة الدفاعية بأحدث الأساليب العلمية والعملية للتأكد من فاعلية هذه التدريبات ورفع كفاءة السائقين، وتم الإتفاق على تعزيز هذا التواصل مع العاملين بعقد حوارات ومناقشات بصورة مستمرة ودورية معهم للوقوف اولا بأول على المشاكل التى تواجههم أثناء القيام بالأعمال المنوطة بهم والتوجيه لوضع الإجراءات لمواجهتها.



وتأتي الزيارة في إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول بتعزيز ثقافة السلامة لدى العاملين فى قطاع البترول وأن السلامة هى مسئولية الجميع بالإضافة إلى مبدأ حق الرعاية لجميع العاملين، وإستكمالاً لما تم من زيارات ميدانية مكثفة للجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول بمواقع قطاع البترول لرفع ثقافة السلامة والتى تعكس التزام الإدارة العليا بمفاهيم السلامة وتوصيلها للعاملين والقيام بالأعمال والمهام الموكلة لهم بصورة آمنة تضمن سلامتهم .



