شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسواق المزرعة» إلى 6.5 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع فى صافى الربح إلى: زيادة إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 11.7 مليون ريال نتيجة لزيادة الإيرادات المحصلة من الموردين عن مساحات مؤجرة عليهم بالفروع.

وتضمنت الأسباب: تحسين العقود والخصومات والأهداف المحصلة من الموردين وتحسن أداء قطاع الترفيه، مع العلم بأن إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 2.2 مليون ريال.

ونوهت بتكوين مخصص زكاة إضافي بمبلغ 8.4 مليون ريال في الربع الحالي بسبب الربوط الزكوية عن السنوات السابقة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 2.2% إلى 6.528 مليون ريال، مقابل 6.388 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع فى صافى الربح إلى: زيادة إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 11.7 مليون ريال نتيجة لزيادة الإيرادات المحصلة من الموردين عن مساحات مؤجرة عليهم بالفروع.وتضمنت الأسباب: تحسين العقود والخصومات والأهداف المحصلة من الموردين وتحسن أداء قطاع الترفيه، مع العلم بأن إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 2.2 مليون ريال.ونوهت بتكوين مخصص زكاة إضافي بمبلغ 8.4 مليون ريال في الربع الحالي بسبب الربوط الزكوية عن السنوات السابقة.