شكرا لقرائتكم خبر عن «اليمامة للحديد» تتحول للربحية بـ6.44 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة اليمامة للصناعات الحديدية للربحية في الربع الثاني من 2024 إلى 6.447 مليون ريال، مقابل خسارة 47.37 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء الارتفاع نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 40.87% و12.26% في قطاعي الإنشاءات والكهرباء على التوالي.
وأضاف أن تلك النسبة أعلى من نسبة الإنخفاض فى سعر بيع المنتجات في هذه القطاعات البالغة 10.67% و15.38% في القطاعين، على التوالي.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاعي الإنشاءات والطاقة المتجددة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء الارتفاع نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 40.87% و12.26% في قطاعي الإنشاءات والكهرباء على التوالي.
وأضاف أن تلك النسبة أعلى من نسبة الإنخفاض فى سعر بيع المنتجات في هذه القطاعات البالغة 10.67% و15.38% في القطاعين، على التوالي.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاعي الإنشاءات والطاقة المتجددة.