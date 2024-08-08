شكرا لقرائتكم خبر عن «اليمامة للحديد» تتحول للربحية بـ6.44 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.