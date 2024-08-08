شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «صدق» إلى 7.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي بسبب انخفاض المصروفات التشغيلية.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق نتيجة إلى ارتفاع الخسارة التشغيلية بسبب انخفاض إجمالي الربح نتيجة انخفاض المبيعات / الإيرادات.

ووفقا للبيان يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي بسبب انخفاض المصروفات التشغيلية. الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 23% إلى 7.4 مليون ريال، مقابل خسائر بـ9.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي بسبب انخفاض المصروفات التشغيلية.ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق نتيجة إلى ارتفاع الخسارة التشغيلية بسبب انخفاض إجمالي الربح نتيجة انخفاض المبيعات / الإيرادات.ووفقا للبيان يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي بسبب انخفاض المصروفات التشغيلية.