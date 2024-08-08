الاقتصاد

انخفاض خسائر «صدق» إلى 7.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر الشركة للتنمية الصناعية (صدق) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 23% إلى 7.4 مليون ريال، مقابل خسائر بـ9.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي بسبب انخفاض المصروفات التشغيلية.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق نتيجة إلى ارتفاع الخسارة التشغيلية بسبب انخفاض إجمالي الربح نتيجة انخفاض المبيعات / الإيرادات.
ووفقا للبيان يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي بسبب انخفاض المصروفات التشغيلية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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