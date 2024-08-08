شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «بحر العرب» إلى 7.9 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في الربع الثاني من 2024 بنسبة 17.2% إلى 7.9 مليون ريال، مقابل خسائر بـ6.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية في الربع الحالي بنسبة 21.15% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة الايرادات في الربع الحالي بنسبة 38.4% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض الإيرادات في الربع الحالي بنسبة 16.4% مقارنة مع الربع السابق.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية في الفترة الحالية بنسبة 17% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وشملت الأسباب: ارتفاع تكلفة الإيرادات في الفترة الحالية بنسبة 36% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية في الربع الحالي بنسبة 21.15% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة الايرادات في الربع الحالي بنسبة 38.4% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض الإيرادات في الربع الحالي بنسبة 16.4% مقارنة مع الربع السابق.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية في الفترة الحالية بنسبة 17% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وشملت الأسباب: ارتفاع تكلفة الإيرادات في الفترة الحالية بنسبة 36% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.