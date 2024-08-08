شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «بحر العرب» إلى 7.9 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة الايرادات في الربع الحالي بنسبة 38.4% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض الإيرادات في الربع الحالي بنسبة 16.4% مقارنة مع الربع السابق.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية في الفترة الحالية بنسبة 17% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وشملت الأسباب: ارتفاع تكلفة الإيرادات في الفترة الحالية بنسبة 36% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في الربع الثاني من 2024 بنسبة 17.2% إلى 7.9 مليون ريال، مقابل خسائر بـ6.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية في الربع الحالي بنسبة 21.15% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة الايرادات في الربع الحالي بنسبة 38.4% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض الإيرادات في الربع الحالي بنسبة 16.4% مقارنة مع الربع السابق.وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية في الفترة الحالية بنسبة 17% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.وشملت الأسباب: ارتفاع تكلفة الإيرادات في الفترة الحالية بنسبة 36% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.