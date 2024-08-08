شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «لازوردي» إلى 4 ملايين ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وانخفضت الأرباح التشغيلية للمجموعة البالغة 14.5 مليون ريال للربع الثاني من عام 2024م بنسبة 22.5% مقارنة بـ 18.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة لازوردي للمجوهرات في الربع الثاني من 2024 بنسبة 44.4% إلى 4 ملايين ريال، مقابل 7.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، بلغ إجمالي ربح المجموعة 67.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024م، بانخفاض قدره 4.7% عن الربع نفسه من العام الماضي البالغ 70.8 مليون ريال وذلك بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية.وانخفضت الأرباح التشغيلية للمجموعة البالغة 14.5 مليون ريال للربع الثاني من عام 2024م بنسبة 22.5% مقارنة بـ 18.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.