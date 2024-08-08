شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «لازوردي» إلى 4 ملايين ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة لازوردي للمجوهرات في الربع الثاني من 2024 بنسبة 44.4% إلى 4 ملايين ريال، مقابل 7.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، بلغ إجمالي ربح المجموعة 67.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024م، بانخفاض قدره 4.7% عن الربع نفسه من العام الماضي البالغ 70.8 مليون ريال وذلك بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية.
وانخفضت الأرباح التشغيلية للمجموعة البالغة 14.5 مليون ريال للربع الثاني من عام 2024م بنسبة 22.5% مقارنة بـ 18.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، بلغ إجمالي ربح المجموعة 67.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024م، بانخفاض قدره 4.7% عن الربع نفسه من العام الماضي البالغ 70.8 مليون ريال وذلك بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية.
وانخفضت الأرباح التشغيلية للمجموعة البالغة 14.5 مليون ريال للربع الثاني من عام 2024م بنسبة 22.5% مقارنة بـ 18.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.