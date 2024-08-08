شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «مجموعة فتيحي» تقفز 161% إلى 8 ملايين ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح مجموعة فتيحي القابضة بنسبة 161% في الربع الثاني من 2024 إلى 8.031 مليون ريال، مقابل 3.076 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى: ارتفاع نسبة توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بنسبة 49% إذ بلغت 7.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بمبلغ 5.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م.
وتضمنت الأسباب: تحقيق ربح من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة خلال الربع الثاني من عام 2024م بمبلغ 3.2 مليون ريال مقارنة بتحقيق ربح بمبلغ 0.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م.
وشملت الأسباب: ارتفاع المبيعات بنسبة 3.3% حيث بلغت 10.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بمبلغ 10.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م.
ومن ضمن الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 7.5% حيث بلغت خلال الربع الثاني من عام 2024م مبلغ 6.2 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 6.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 5.6% حيث بلغ 0.85 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بمبلغ 0.90 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م.
وجاء هذا على الرغم من: ارتفاع تكلفة المبيعات ويرجع ذلك لاختلاف المزيج البيعي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى: ارتفاع نسبة توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بنسبة 49% إذ بلغت 7.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بمبلغ 5.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م.
وتضمنت الأسباب: تحقيق ربح من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة خلال الربع الثاني من عام 2024م بمبلغ 3.2 مليون ريال مقارنة بتحقيق ربح بمبلغ 0.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م.
وشملت الأسباب: ارتفاع المبيعات بنسبة 3.3% حيث بلغت 10.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بمبلغ 10.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م.
ومن ضمن الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 7.5% حيث بلغت خلال الربع الثاني من عام 2024م مبلغ 6.2 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 6.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 5.6% حيث بلغ 0.85 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بمبلغ 0.90 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م.
وجاء هذا على الرغم من: ارتفاع تكلفة المبيعات ويرجع ذلك لاختلاف المزيج البيعي.