شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سيرا» إلى 70 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وأضافت أن المجموعة سجلت خلال الربع الثاني من العام 2024 صافي ربح عادي قدره 70 مليون ريال مقابل صافي ربح قدره 52 مليون ريال خلال الربع نفسه من العام 2023 بارتفاع قدره 34% بعد استبعاد دخل من استرجاع كريم بمبلغ مليون ريال ( 2023: 14.9 مليون ريال)

وحققت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة بقيمة 54 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بصافي ربح قدرها 68 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 21%. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة سيرا القابضة بنسبة 4.5% في الربع الثاني من 2024 إلى 70 مليون ريال، مقابل 67 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، جاء الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بنمو الإيرادات والحفاظ على تكلفة التشغيل.وأضافت أن المجموعة سجلت خلال الربع الثاني من العام 2024 صافي ربح عادي قدره 70 مليون ريال مقابل صافي ربح قدره 52 مليون ريال خلال الربع نفسه من العام 2023 بارتفاع قدره 34% بعد استبعاد دخل من استرجاع كريم بمبلغ مليون ريال ( 2023: 14.9 مليون ريال)وحققت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة بقيمة 54 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بصافي ربح قدرها 68 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 21%.