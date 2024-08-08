الاقتصاد

توزيع أرباح على مساهمي «أسمنت الجنوب» عن النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «أسمنت الجنوب» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 70 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 140 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-02-07 الموافق 2024-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-21 الموافق 2024-08-25.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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