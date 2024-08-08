شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «جرير» إلى 171 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وشهدت هوامش الربحية استقرارا نسبيا على مستوى المبيعات ككل مع ثبات تكاليف التشغيل المباشرة برغم زيادة المبيعات مما أدى الى زيادة في إجمالي الربح بنسبة أعلى من نسبة زيادة المبيعات.

وعلى الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق وزيادة المصروفات العمومية والإدارية فقد أدت الزيادة في إجمالي الربح وزيادة الإيرادات الأخرى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 9.8%.

وقرر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من 2024.

ووفقا للشركة فإن إجمالي المبلغ الموزع 180 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1200 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0,15 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية سيكون 1446-02-08 الموافق 2024-08-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-17 الموافق 2024-08-21. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق بنسبة 9.8% في الربع الثاني من 2024 إلى 171.1 مليون ريال، مقابل 155.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع إلى: زيادة المبيعات بنسبة 8.8% وبالتالي ارتفاع إجمالي الربح.وشهدت هوامش الربحية استقرارا نسبيا على مستوى المبيعات ككل مع ثبات تكاليف التشغيل المباشرة برغم زيادة المبيعات مما أدى الى زيادة في إجمالي الربح بنسبة أعلى من نسبة زيادة المبيعات.وعلى الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق وزيادة المصروفات العمومية والإدارية فقد أدت الزيادة في إجمالي الربح وزيادة الإيرادات الأخرى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 9.8%.وقرر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من 2024.ووفقا للشركة فإن إجمالي المبلغ الموزع 180 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1200 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0,15 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية سيكون 1446-02-08 الموافق 2024-08-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-17 الموافق 2024-08-21.