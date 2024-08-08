شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «قمة السعودية» إلى 2.9 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة قمة السعودية للتجارة في النصف الأول من 2024 إلى 2.9 مليون ريال، بانخفاض 7.8%، مقابل 3.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود انخفاض صافي الربحإلى الزيادة في المصاريف التمويلية.