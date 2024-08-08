شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار "سلامتك تهمنا ".. تاون جاس تنظم فعاليات يوم السلامة بجميع المواقع والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بالاهتمام بتطبيق اعلى معايير السلامة والصحة المهنية وسياسة الشركة الدائمة نحو ترسيخ هذا المفهوم لدى العاملين.

نظمت شركة تاون جاس، إحدى شركات قطاع البترول، فاعليات يوم السلامة بجميع مناطق عمل الشركة تحت شعار "سلامتك تهمنا "

هذا وقد تم تكريم احد العاملين كرجل السلامة عن شهر يوليو خلال الفاعليات.



اجراءات السلامة

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تقوم بتنفيذ إستراتيجية متكاملة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات تتضمن العديد من المحاور الرئيسة (المعايير الموحدة للسلامة المستمدة من القوانين والتشريعات المصرية والمعايير العالمية مثل معهد البترول الامريكى ,NFPA ,API ومعايير UK HSE executives – تنفيذ منظومة سلامة العمليات Process safety management PSM – رفع الوعى وثقافة السلامة لدى العاملين على كل المستويات – تطبيق الحلول الرقمية والتحول الرقمى بجميع منظومة واجراءات السلامة – تطوير نظم اختيار وادارة المقاولين(كما يتم اقامة العديد من ورش العمل التفاعلية مع المنظمات الدولية المعنية بتطوير نظم السلامة بقطاع الزيت الخام والغاز مثل المنظمة الدولية لمنتجى النفط والغاز (IOGP) والمنظمة البحرية الدولية فيما يخص معايير السلامة الخاصة بنقل وشحن البترول والمنتجات البترولي عبر الموانىء العامة والتخصصية.