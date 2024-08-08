شكرا لقرائتكم خبر عن بعنوان مخاطر القيادة.. وقفة السلامة لـ"ايثيدكو" للتوعية بمنظومة النقل والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته إحدى شركات قطاع البترول، في مبادرة وزارة البترول لتنفيذ وقفة للسلامة بعنوان مخاطر القيادة برعاية الكيميائي هشام رياض رئيس الشركة وبحضور عدد من قيادات الشركة ومدراء الادارات والأقسام المعنيه ومسئولى الصيانه والحركة وجميع سائقي السيارات بمختلف أنواعها بالشركة كما تضمنت الوقفة ممثلين من جميع المقاولين العاملين بالشركة.



وفى بداية الوقفة رحب الكيميائى هشام رياض بالحضور وأوضح أهمية دعم وتطبيق نظم السلامة للحفاظ علي الأرواح والممتلكات وأكد علي أن الحفاظ علي سلامة وأمن العاملين يأتي في المرتبة الأولي في أولويات الشركة كما أكد علي أن تطبيق نظم السلامة مسئولية الجميع كما أشار إلي أهمية الإبلاغ عن أي ملاحظات تخص السلامة سواء على السيارات أو الطرق كما أكد أن إدارة الشركة ترحب بأي مقترحات من شأنها تعزيز أنشطة وأنظمة الأمن والسلامة .



كما أوضح دور إدارة الشركة في تأمين عناصر السلامة المرورية (المركبة – الطريق – السائق) بدءاً من التأكد من توفير جميع اشتراطات الأمان والسلامة في كافة سيارات ومركبات الشركة ومتابعة حالتها وتنفيذ صيانتها الوقائية كما يتم اختيار السائقين المؤهلين مع التأكد من تنفيذ الفحوصات الطبية اللازمة عليهم بشكل دوري لضمان لياقتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم خاصه ان معظم الإحصائيات حول العالم تؤكد أن العنصر البشرى ياتى دائما فى مقدمه الأسباب المؤدية لحوادث الطرق كما طالب بوضع الثقافة المروريه فى الاعتبار ضمن قواعد السلامه العامة.

كما تحدث مديرى السلامة والصيانة والنقل بالشركه مؤكدين على أن هذه الوقفة تأتى من باب التوعية والوقاية وأن منظومة النقل الخاصة بالشركة تتم مراجعتها بصفة دائمة وفق أعلى المستويات لاشتراطات السلامة