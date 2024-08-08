شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور: خطة لرفع كفاءة وتطوير محاور الطرق بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الجديدة بالمدينة، وذلك لتحسين المظهر العام واللائق ولرؤية جمالية افضل المواطنين .

وتفقد رئيس الجهاز اعمال تطوير ورفع كفاءة الميدان الفاصل بين كمبوند الشركة السعودية وكمبوند جنه العبور بالحي الثامن.، حيث تم الانتهاء من الاعمال الصناعية وتنسيق الميدان وتركيب الرخام والزلط الملون للممرات والمشايات بالميدان.

كما تفقد استكمال اعمال الزراعة لاشجار الظل الصديقة للبيئة والمناسبة للمناخ المصري(البوانسيانا المزهره وشجر الماهوجني) ، وكذلك زراعة شتلات الزهور والشجيرات الديكورية (نباتات الالنتيرا الحمراء ، والدورانتا الليموني والمبرقشه ، والجهنميه المزهره، ونبات اللاكافيليم الابيض) لرؤية بصرية اجمل للسادة السكان وزائري المدينة وحفاظا علي الواجهة الحضارية لعروس المدن.