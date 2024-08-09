شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة قطاع الأعمال العام للتوسع فى صناعة اليايات الحلزونية والان مع تفاصيل الخبر

‏تسعى وزارة قطاع الأعمال العام؛ لتوطين العديد من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي لا يوجد لها بديل محلي، وذلك من خلال الشركات التابعة وهناك العديد من المشروعات؛ لتوفير قطع الغيار في المشروعات القائمة في مصر في العديد من المجالات منها إنتاج آليات الحلزونية، والتي تستخدم في السيارات، وفي مختلف انواع القطارات خاصة القطار السريع الجديد.

وأظهرت خطة المشروعات بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن شركة البايات تسعى إلى فتح أسواق جديدة حيث يُعتبر سوق اليايات الحلزونية الصغيرة من الأسواق الواعدة حيث أنها

تدخل في كثير من الصناعات مثل صناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية والتي تعتبر من الصناعات الرائدة في السوق المصري، كما يتم تصديرها بشكل كبير.

يهدف المشروع الجديد إلى إنتاج حوالي 100 طن / سنوياً من اليايات الحلزونية الصغيرة بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 42 مليون جنيه .

وبحسب المصادر تم التواصل مع جهاز التحكم في التلوث الصناعي للاستفادة من مباردة EPAPIII وقد تم بالفعل عمل زيارة ميدانية للشركة.

وبتاريخ ٧٢٤ ٢٠٢٤٧ تم الحصول على الموافقة المبدئية من جهاز التحكم فى التلوث الصناعي (وزاية في إضافة منتجات جديدة هدفها تقليل الاستيراد وتعظيم

كما نجحت شركة اليايات ومنتج الـ Wire Mesh . وبالفعل قد بدأ التوريد إلى شركة سيجوارت ..

كما نجحت الشركة في الاستحواذ على 100% من عمليات المعالجة الحرارية للشريحة المتعلقة بالقطار السريع 260 RFI وذلك لما لدى الشركة من خبرات في هذا المجال.

وحقق مصنع اليايات نحو 10.3 مليون جنيه ارباحا ونحو 267 مليون جنيه ايرادات خلال عامي 2023 و2024 .