كيف تعزز بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الشراكات الاستراتيجية للبترول والغاز؟

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تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في مجال البترول والغاز، وفى هذا الإطار تلعب بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt UpstreamGateway) دور حيوى لما تمتلكه من تكنولوجيا حديثة تساعد في إتاحة البيانات الجيولوجية والدراسات الإقليمية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بقطاع البترول والغاز وهو ما يساهم في سرعة اتخاذ قرارات الاستثمار وتسريع عمليات البحث والاستكشاف في مصر وبالتالي تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج.



حيث تأتى أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على الشفافية وتوفير البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية الدقيقة للمستثمرين فى ضوء استراتيجية الوزارة لجذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتشجيع الشركات العالمية لتكثيف أنشطتها الحالية والمستقبلية في مصر وإعداد فرص استثمارية واعدة في كافة المناطق البترولية والأحواض الجيولوجية،وذلك وفقا لتأكيدات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

و منذ اطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) فى فبراير 2021 تم إطلاق 7 مزايدات رقمية عالمية لـ 68 منطقة منها 55 من خلال EUG وتم إسناد 25 منطقة منها بنسبة نجاح 4ر45 % باستثمارات حدها الأدنى مليار دولار فى ظل وجود تنافسية كبيرة لجذب الاستثمارات عالميا وهو متوسط نجاح يعكس مدى اهتمام الشركات العالمية و المحلية بالفرص المختلفة .

وتقضى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات الإنتاج وإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة فى عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج من خلال دراسات جيولوجية للأحواض المختلفة وأيضا إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج،



وينفذ قطاع البترول حاليًا برنامجا متكاملا للتحول الرقمى فى كافة أوجه الصناعة البترولية ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذى بدأ تنفيذه فى عام 2016 ،بهدف تحسين الأداء ودورات وأنظمة العمل ورفع كفاءة العمليات من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة وموحدة تعمل على ربط كافة أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة التحديات بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة.

وتتضمن أهم أولويات العمل بقطاع البترول خلال الفترة الراهنة الآتى:

1- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.

2- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.

3- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.

4- دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر.

5- استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.

6- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.

7- الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة فى صناعة البتروكيماويات، والتوسع فى إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التى تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.

8- دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.

9- المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.

10- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.

11- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية فى منظومة صناعة البترول والغاز.

12- دعم الدور المصرى كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذى تلعبه مصر كمركز رئيسى فى كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب فى مجال البترول والغاز.

13- تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.

14- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.