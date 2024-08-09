شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع إجمالى الطلب العالمى على النفط لـ104.5 مليون برميل يوميا 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يتوقع ارتفاع إجمالي الطلب العالمى على النفط خلال عام 2024 بنحو 2.3 مليون برميل يوميا أي بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى حوالي 104.5 مليون برميل يوميا، وهو تقريباً نفس مستوى التوقعات السابقة وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأشار التقري، أنه فى هذا السياق، يتوقع ارتفاع الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2024 بنحو 260 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.6% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى حوالي 46.1 مليون برميل يوميا، مع استحواذ دول الأمريكيتين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الجزء الأكبر من هذا النمو.



كما يتوقع ارتفاع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالى 2 مليون برميل، أي بنسبة 3.5% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ نحو 58.4 مليون برميل يوميا مع استحواذ الصين على الجزء الأكبر من هذا النمو.