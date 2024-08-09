مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11667 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس , اليوم , منخفضًا 62.59 نقطة ليقفل عند مستوى 11667.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 283 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 193 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات باعظيم، و حلواني إخواني، وذيب، والبحر الأحمر، وزجاج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، و الباحة، ودار المعدات، ورسن، والخليج العامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.41% .

فيما كانت أسهم شركات بترو رابغ، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وسماسكو، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، و اس تي سي، وبترو رابغ، ومياهنا، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 88.48 نقاط ليقفل عند مستوى 25815.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم.

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