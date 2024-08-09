الأمير فيصل بن عيّاف يرعى القمة السعودية للبنية التحتية في الرياض سبتمبر المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يرعى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عياف رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، القمة السعودية للبنية التحتية، والمعرض السعودي للبنية التحتية خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 26 سبتمبر 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين المحليين والدوليين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد البداح، أن القمة السعودية للبنية التحتية تهدف إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل البنية التحتية، ورسم قواعد أساسية تعزز تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة؛ بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة، والاستدامة البيئية، وتعزيز جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030.

وتتضمن القمة جلسات وورش عمل، يشارك فيها مجموعة من أصحاب المعالي، ونخبة من الخبراء الدوليين؛ لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة، واستعراض قصص النجاح، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع كبرى الجهات والمنظمات المحلية والدولية، كما تتضمن إقامة المعرض السعودي للبنية التحتية بصفته منصة دولية تستعرض الجهود المبذولة، وأفضل الممارسات العالمية في مجال البنية التحتية.

ويأتي هذا الحدث الدولي في إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بوصفه الجهة المختصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، الذي يهدف إلى الارتقاء بأعمال المشاريع بالشراكة مع شركاء النجاح، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحسين المشهد الحضري؛ لبنية تحتية مستدامة.

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