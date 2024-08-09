النفط يسجل تراجعا طفيفا وخام برنت يسجل79.07 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه لتحقيق مكاسب تتجاوز الثلاثة بالمئة هذا الأسبوع بعدما هدّأت بيانات الوظائف الأمريكية من مخاوف الطلب فضلا عن استمرار القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 79.07 دولار للبرميل ، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 76.09 دولار للبرميل.

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