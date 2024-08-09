شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث استثمار إماراتى بـ"اقتصادية قناة السويس" بـ38 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقدا جديدا فى ضوء تحقيق مستهدفات الدولة لدعم الصادرات المصرية لمستوى 100 مليار دولار بحلول 2030، من خلال التعاون مع أكبر العلامات التجارية في العالم والتى تسعى لتوسيع أنشطتها بالأسواق العالمية والإقليمية.

ووقت الحكومة عقد مشروع شركة هايسنس مصر مع المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بالشراكة مع شركة إف بي بي تك "FBB TECH" الإماراتية، وفيما يلي أهم المعلومات حول احدث استثمار إماراتي بالمنطقة الاقتصادية.

- المشروع متخصص في تصنيع الأجهزة الكهربائية، مع المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



- يقام على مساحة 110 آلاف م2، بإجمالي استثمارات 38 مليون دولار.



- 2.5 مليون وحدة إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع داخل منطقة السخنة الصناعية.



- يستهدف المشروع في مرحلته الأولى إنتاج أجهزة التليفزيون وأجهزة التسجيل الصوتية والشاشات.



- من المخطط توجيه 30% من المنتجات للسوق المحلى و70% للتصدير لأوروبا وشمال وشرق إفريقيا والشرق الأوسط.