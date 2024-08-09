شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الأسهم اليابانية يغلق مرتفعًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، مع انحسار مخاوف من الركود الاقتصادي الأمريكي، بعد أن أظهرت بيانات انخفاضاً أكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعًا 0.6% عند 35025 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% عند 2483.3%.

وتمكّن المؤشر نيكي من تعويض معظم خسائره بعد أن هوى بأكثر من 12.4% وسط موجة بيع كبيرة يوم الاثنين، بسبب المخاوف من الركود وتصفية الاستثمارات الممولة بالين، لينهي الأسبوع بانخفاض محدود نسبيًا بلغ 2.5%.

