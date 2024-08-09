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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 9-8-2024.. ثبات عملة أوروبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيدالجمعة، 09 أغسطس 2024 12:00 م
ينشر الخليج 365 تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 9-8-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري
53.71 للشراء
53.82 للبيع
53.69 للشراء
53.92 للبيع
سعر اليورو في بنك مصر
53.70 للشراء
53.93 للبيع
53.65 للشراء
53.86 للبيع
53.73 للشراء
53.93 للبيع
53.75 للشراء
53.94 للبيع
53.73 للشراء
53.91 للبيع
53.73 للشراء
53.95 للبيع
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