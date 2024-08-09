شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر يتخطى حاجز 27480 جنيهًا بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالجمعة، 09 أغسطس 2024 05:00 م
شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة ارتفاع ملحوظ بأكثر من 160 جنيها ليسجيل مستوى 27480 جنيهًا بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 27480 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .
ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .
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