شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر يرتفع لأعلى مستوى منذ فبراير.. وعيار 21 بـ3450 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب في مصر أعلى مستوى له منذ 22 فبراير الماضي وذلك بعد صعود عيار 21 في الأسواق إلى مستويات 3450 جنيهًا قبل قليل بدعم من الصعود العالمي للذهب وارتفاع الطلب المحلي.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3942 جنيها.

عيار 21 يسجل 3450 جنيها.

عيار 18 يسجل 2957 جنيها .

عيار 14 يسجل 2280 جنيها.

الجنيه الذهب 27600 جنيه.

وشهد سوق الذهب في مصر بعض التوترات في عملية التسعير في الذهب منذ ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتسجيله أعلى مستوى منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي، قبل أن يستقر فوق المستوى 49 جنيها لكل دولار.

تسعير الذهب في مصر

كان السبب الرئيسي وراء هذا هو خروج استثمارات من أسواق السندات الحكومية واتجاهها إلى أسواق السندات الحكومية الأمريكية مرتفعة التصنيف الائتماني، مما تسبب في ضغط على الدولار في الأسواق ليؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وبالتالي اضطراب في حركة تسعير الذهب المحلي.