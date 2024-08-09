شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. وزير الكهرباء يتفقد السد العالى والان مع تفاصيل الخبر

نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاقتصادية، ولم نشهد أخبار مؤثرة بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية للبورصات والبنوك والوزارات المختلفة، وفيما يلي أهم الأخبار الاقتصادية.

وزير قطاع الأعمال يلتقى روساتوم

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراد أصلانوف مدير المكتب الإقليمي لشركة "روساتوم" الروسية في مصر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

تناول اللقاء بحسب بيان الوزارة اليوم مناقشة الفرص الاستثمارية العديدة والواعدة بشركات وزارة قطاع الأعمال العام ومجالات وأشكال الشراكة المتاحة في قطاعات متنوعة، ومنها الطاقة المتجددة والنظيفة والصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية.

‎ في بداية اللقاء، أشاد المهندس محمد شيمي بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا، مؤكدا اهتمام الوزارة وترحيبها بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وجذب الاستثمار بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، ومشيراً إلى التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة لدعم وتشجيع المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وزير الكهرباء في السد العالي

تفقد صباح اليوم الجمعة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محطة توليد الكهرباء بالسد العالى فى زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل بالسد، والتأكد من تشغيل جميع وحدات السد بأعلى كفاءة.

واجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالمهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء ونواب وقيادات الشركة ومسئولى تشغيل السد العالي ، و ناقش الاجتماع خطة تطوير و رفع كفاءة التشغيل بوحدات السد. تطورات سوق البترولنشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الجمعة الموافق 9-8-2024. تطورات سوق البترولنشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الجمعة الموافق 9-8-2024. وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الجمعة واصلت ارتفاعها متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية تزيد على 3% مع تهدئة بيانات الوظائف الأمريكية لمخاوف الطلب واستمرار المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط ، وفي ذات السياق أعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي اعتباراً من يوم الأربعاء وأنها خفضت تدريجياً إنتاج الحقل بسبب الاحتجاجات. وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 79.15دولار للبرميل.كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.26دولار للبرميل .وسجل خام أوبك 75.34 دولار للبرميل. وزير الاتصالات يبحث مع سفير لاتفيا التعاون فى مجالات التحول الرقمى والتعهيد

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أندريس رازانس سفير جمهورية لاتفيا فى مصر؛ تم خلال اللقاء بحث سبل دفع وتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بمجالات التحول الرقمى والتعهيد.

كما شهد اللقاء استعراض أبرز مجالات التعاون المقترحة بين مصر ولاتفيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ خاصة وان جمهورية لاتفيا تشهد تقدما كبيرا فى مجال التحول الرقمى وتحظى على ترتيب متقدم على مستوى الاتحاد الأوروبى فى مجال الحكومات الرقمية.

خلال اللقاء؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر ولاتفيا في المجالات التكنولوجية ذات الاهتمام المشترك؛ مشيرا إلى أن مصر تعد من أبرز المقاصد العالمية لإقامة مراكز التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات الأمر الذي يفتح آفاقا كبيرة للتعاون بين البلدين من خلال دعوة الشركات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات في جمهورية لاتفيا للاستثمار في مصر في مجال التعهيد، والاستفادة من الكوادر المصرية الشابة المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤهلة على أعلى مستوى لتقديم خدمات التعهيد بكفاءة للعملاء من مختلف دول العالم.

قفزة الذهب

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاع بحوالي 55 جنيهًا للجرام خلال 24 ساعة فقط، بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتحرك الدولار في السوق المصرفي الرسمي، وبلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في البلاد 3435 جنيهًا وقت نشر هذه السطور.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3935 جنيها.

عيار 21 يسجل 3435 جنيها.

عيار 18 يسجل 2944 جنيها.

عيار 14 يسجل 2290 جنيها.

الجنيه الذهب 27480 جنيهًا

ارتفاع سعر الذهب في مصر أمس بعد عودة الإعلان عن الأسعار من جديد جاء بالتوازي مع ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي بمقدار 2% تقريباً، ولكن الملاحظ أن الذهب المحلي حالياً مسعر بأعلى من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد التوترات في أسواق الذهب من جديد.