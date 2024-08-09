شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب في مصر تسجل صعودا جماعيا لجميع الأوزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت جميع أوزان السبائك الذهب في مصر صعودا ملحوظا على مدار الساعات الماضية، على خلفية ارتفاع سعر الذهب عيار 24 وهو عيار السبائك الذهب في مصر، وخلال السطور التالية نرصد تطور أسعار السبائك الذهب من وزن جرام وحتى 50 جرام

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3931 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9827 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 19655جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 39310 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 78620 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 122254 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 196550جنيها.

مصنعيات السبائك الذهب في مصر

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 175 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.