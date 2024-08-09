شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق العالمية تترقب مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يتحول تركيز المستثمرين إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورهما الأسبوع المقبل لمزيد من الرؤى حول مسار سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي مما يكون له تأثير واضح على حركة العملات في العالم وكذلك حركة المعادن الثمينة.

ترى الأسواق المالية حالياً احتمال بنسبة 55٪ لخفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر، حيث تراجع هذا الاحتمال من أعلى من 70% خلال الأيام الماضية.

اليوم يتداول سعر الذهب على تراجع محدود يسيطر عليه التذبذب، وذلك مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة ورغبة الأسواق في تأمين مراكزهم المالية قبل اغلاق تداولات الأسبوع، لذا قد نشهد تحركات جديدة لسعر الذهب قبل نهاية التداولات اليوم.