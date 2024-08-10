شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: إنجاز كبير في طلبات المستثمرين وتسريع وتيرة العمل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن التزام كبير في الهيئة لتقديم الخدمات للمستثمرين خلال يوم العمل الإضافي والمحدد من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، مشيرا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق وهناك نتائج إيجابية وسرعة في انجاز طلبات المستثمرين.

وقالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بيان سابق، إنه بناءً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فقد تم تعديل مواعيد العمل الرسمية في الهيئة.

وأضافت الهيئة في بيانها، إنه تقرر تعديل المواعيد الرسمية بالهيئة لزيادة ساعات العمل تيسيرًا علي المستثمرين والمصنعيين لتوفير مساحة زمنية أكبر لتقديم خدمات الهيئة والإسراع في إنهاء الإجراءات.

وأشارت إلي أن مواعيد استقبال المستثمرين كالآتى تبدأ من يوم السبت من الـ9:30 صباحًا وحتى الـ1 ظهرًا ومن الأحد إلى الخميس من 8:30 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا ويسري القرار على جميع مقرات الهيئة.