شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصدرين تطلق النسخة الثامنة من "ديستنيشن أفريكا" نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مصر جهودها لتنمية تواجد المنتجات المصرية في السوق الأفريقي وفي سبيل ذلك جري تنظيم عدد من الفعاليات الشهورالماضية، ومن المقرر تنظيم فعاليات معرض destination africa 2024 بنسخة 2024 خلال شهر نوفمبر المقبل بالتعاون بين جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك والمجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وشهدت النسخة السابعة من معرض ديستنيشن افريقا مشاركة أفريقية متنوعة ومشترين من عدة دول وسط توقيع عدد من الاتفاقيات التصديرية.

وقال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين، إن معرض ديستنيشن أفريكا أثبت نجاحا على مدار سنوات مع زيادة عدد العارضين وتنوع الدول من شرق آسيا وتركيا وروسيا لزيادة التعاون مع مصر في مجال الغزل والملابس الجاهزة.

وأضاف، أنه من المقرر زيادة عدد المشاركين وتنوع جنسيات أخرى من الأتراك والدول العربية وروسيا وشرق آسيا مضيفاً أن هذا الأمر يعكس اهتمام هذه الدول بمصر لافتا إلى أن المعرض فرصة قوية لتنمية الصادرات المصرية وزيادة التعاون التجاري مع الشركاء الدوليين.