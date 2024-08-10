شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار صنع في مصر.. إطلاق معرض يضم 13 قطاعًا إنتاجيًا في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إطلاق معرض متخصص لأول مرة للمنتجات المحلية فى مدينة طرابلس بدولة ليبيا بعنوان "صنع فى مصر"، فى الفترة من 21 -24 سبتمبر 2024.

قال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة هيئة المعارض والمؤتمرات، إن المعرض يضم 13 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا بهدف نمو الصادرات المصرية واقتحام المنتج المحلي السوق الليبية.

وأكد رئيس هيئة المعارض، أنه تم إتاحة الفرصة أمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب علي الإنتاج وتوفير الدعم اللوجستي للترويج لمنتجاتهم عبر التصدير للخارج.