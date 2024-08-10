شكرا لقرائتكم خبر عن خطة حكومية عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.. تعرف عليها في 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

وضعت الحكومة خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وتحظى باهتمام كبير من كافة الوزارات ذات الصلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وفيما يلي أهم ملامح هذه الخطة

-الاعتماد على مقومات مصر وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي.

-تستهدف الخطة تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تطوير القطاع

-التوسع في تعميق الصناعة المحلية والتوطين لأحدث التكنولوجيات المطبقة على المستوى العالمي في قطاع الصناعة.

-التركيز على إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

- سد الفجوة في السوق المحلية وتوطين العديد من الصناعات الواعدة ترشيداً للواردات

-تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها.

- تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر.

- الخطة العاجلة تركز أيضا على ملف التدريب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى وحرفية العمالة الفنية المصرية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاَ، 5 أغسطس؛ لاستعراض ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة.