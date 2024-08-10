شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك المركزية تسجل صافي مشتريات 12 طن ذهب خلال يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمية قد سجلت صافي مشتريات من الذهب خلال شهر يونيو بلغت 12 طن، حيث تباطأ الطلب خلال الشهر نتيجة ارتفاع مبيعات البنوك إلى 18 طن ذهب وكان إجمالي المشتريات يصل إلى 31 طن تقريباً.



وقادت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نشاط شراء الذهب، فقد أضاف كل من البنك المركزي لأوزبكستان والبنك المركزي الهندي 9 أطنان إلى احتياطاتهما من الذهب خلال الشهر. وكانت سلطة النقد في سنغافورة أكبر بائع للذهب في يونيو بمقدار -12 طن.



بالرغم من هذا تستمر قوة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية في عام 2024، على الرغم من انخفاض المشتريات والمبيعات الإجمالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعد بنوك الأسواق الناشئة القوة الدافعة الرئيسية لكل من المشتريات والمبيعات.